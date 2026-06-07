Москва7 июнВести.Тело мужчины найдено в акватории реки Волги в Тверской области, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По данным МЧС по Тверской области, тело мужчины, извлеченное из реки в районе населенного пункта Поволжье, было передано правоохранителям.
Проводится доследственная проверка по факту обнаружения телаговорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, тела погибшего, а также опрошены очевидцы. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.