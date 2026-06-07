Тело мужчины найдено в Волге под Тверью, устанавливаются все обстоятельства

Тело мужчины найдено в акватории Волги в Тверской области Тело мужчины найдено в Волге под Тверью, устанавливаются все обстоятельства

Москва7 июн Вести.Тело мужчины найдено в акватории реки Волги в Тверской области, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По данным МЧС по Тверской области, тело мужчины, извлеченное из реки в районе населенного пункта Поволжье, было передано правоохранителям.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, тела погибшего, а также опрошены очевидцы. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.