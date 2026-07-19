Москва19 июлВести.В Вологодской области 22-летний молодой человек утонул в реке Шексне, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Трагедия произошла накануне у деревни Дьяконовское Шекснинского округа.
В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено… Устанавливаются обстоятельства гибели в воде череповчанинаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.