Юноша утонул в реке Шексне в Вологодской области

Тело юноши найдено в реке в Вологодской области Юноша утонул в реке Шексне в Вологодской области

Москва19 июл Вести.В Вологодской области 22-летний молодой человек утонул в реке Шексне, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла накануне у деревни Дьяконовское Шекснинского округа.

В ходе осмотра места происшествия следов, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено… Устанавливаются обстоятельства гибели в воде череповчанина говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.