На Иваньковском водохранилище в Конаково утонул мужчина

В Конаково на водохранилище обнаружено тело утонувшего мужчины На Иваньковском водохранилище в Конаково утонул мужчина

Москва18 июл Вести.В городе Конаково Тверской области на Иваньковском водохранилище было обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает следственный комитет по региону.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в Иваньковском водохранилище тела мужчины написано в канале тверского СК

Оно было извлечено из воды сотрудниками ГИМС МЧС России. Позже следователи осмотрели место происшествия, тело найденного, также были опрошены очевидцы.

Точная причина гибели мужчины будет установлена по итогам назначенной судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства его гибели устанавливаются.