СК начал проверку после гибели мужчины в пожарном водоеме в Красном-на-Волге

В Костромской области нашли тело мужчины, который ушел купаться, не умея плавать СК начал проверку после гибели мужчины в пожарном водоеме в Красном-на-Волге

Москва12 июн Вести.Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Костромской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

В пятницу, 12 июня, в пожарном водоеме в поселке Красное-на-Волге обнаружили тело гражданина 1985 года рождения.

По данным Следкома, мужчина не умел плавать, однако все равно отправился купаться.

Тело мужчины обнаружили местные жители. На место происшествия незамедлительно выехал следователь говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

На теле погибшего не обнаружили каких-либо повреждений, точные причины смерти человека будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.