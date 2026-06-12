Москва12 июнВести.Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Костромской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
В пятницу, 12 июня, в пожарном водоеме в поселке Красное-на-Волге обнаружили тело гражданина 1985 года рождения.
По данным Следкома, мужчина не умел плавать, однако все равно отправился купаться.
Тело мужчины обнаружили местные жители. На место происшествия незамедлительно выехал следовательговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
На теле погибшего не обнаружили каких-либо повреждений, точные причины смерти человека будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.