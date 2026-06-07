Спасатели извлекли тело утонувшего мужчины из водоема в Красноярском крае Водолазы Красноярского края извлекли тело утонувшего в водоеме мужчины

Москва7 июн Вести.Водолазы во время обследования дна водоема рядом с поселком Шушенское в Красноярском крае обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщается в MAX-канале КГКУ "Спасатель" Красноярского края.

Спасатели выезжали на поиски 25-летнего мужчины, утонувшего в водоеме в районе поселка Шушенское. Во время поисков специалисты выполнили один водолазный спуск и обследовали 40 квадратных метров дна водоема.

Тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции отмечается в сообщении

Спасатели призывают жителей края купаться только в разрешенных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и при отдыхе на водоемах следить за детьми.