Купавшийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина утонул под Костромой

Купавшийся в состоянии опьянения мужчина утонул в Костромской области Купавшийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина утонул под Костромой

Москва16 июл Вести.Купавшийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина утонул в реке Унже в Костромской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 15 июля. Предварительно, погибший — житель города Мантурово 1971 г.р. — употреблял спиртное со своим знакомым, после чего решил искупаться в реке. Позднее его тело извлекли из воды местные жители.

При осмотре на месте происшествия каких-либо телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства. По результатам проводимой проверки будет принято соответствующее решение.