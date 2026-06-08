Москва8 июнВести.После нескольких дней поисков в реке Мста спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX.
Инцидент произошел вечером 6 июня у деревни Новоселицы Новгородского округа.
По предварительным данным, мужчина купался в запрещенным месте, а затем скрылся из вида. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Поиски пропавшего велись несколько дней.
Сегодня тело мужчины было обнаружено и доставлено на берегсказано в сообщении
По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.