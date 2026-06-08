После нескольких дней поисков в реке Мста нашли тело мужчины

В реке Мста Новгородского округа утонул мужчина После нескольких дней поисков в реке Мста нашли тело мужчины

Москва8 июн Вести.После нескольких дней поисков в реке Мста спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в MAX.

Инцидент произошел вечером 6 июня у деревни Новоселицы Новгородского округа.

По предварительным данным, мужчина купался в запрещенным месте, а затем скрылся из вида. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Поиски пропавшего велись несколько дней.

Сегодня тело мужчины было обнаружено и доставлено на берег сказано в сообщении

По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.