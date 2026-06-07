Москва7 июн Вести.В реке Луга на территории Батецкого округа Новгородской области найдено тело мужчины. По факту организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Вечером 6 июня 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в реке Луга на территории Батецкого округа... Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено