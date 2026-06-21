В Дагестане устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в реке Сулак

В реке Сулак в Дагестане нашли тело мужчины, его личность устанавливается В Дагестане устанавливают личность мужчины, тело которого нашли в реке Сулак

Москва21 июн Вести.В Дагестане устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Кумторкалинском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Погибшего нашли в реке Сулак возле кутана Ругуджа.

Тело погибшего мужчины было обнаружено и извлечено из воды. В настоящее время личность погибшего устанавливается говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе точную причину смерти. Предположительно, речь идет о несчастном случае. По факту организована проверка.