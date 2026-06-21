Москва21 июнВести.В Дагестане устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили в водоеме в Кумторкалинском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Погибшего нашли в реке Сулак возле кутана Ругуджа.
Тело погибшего мужчины было обнаружено и извлечено из воды. В настоящее время личность погибшего устанавливаетсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии, в том числе точную причину смерти. Предположительно, речь идет о несчастном случае. По факту организована проверка.