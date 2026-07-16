15-летний подросток утонул во время купания в Каспийском море

МЧС: в Дагестане утонул подросток 15-летний подросток утонул во время купания в Каспийском море

Москва16 июл Вести.В Дагестане утонул подросток во время купания в Каспийском море, сообщает региональный главк МЧС. Инцидент произошел в Каякентском районе.

По информации ведомства, 15 июля в дежурную часть поступил сигнал о тонущем человеке в море у села Инчхе. На место прибыли спасатели. Они вместе с очевидцами отправились на поиски, которые осложнялись шквалистым ветром до 15м/с. Спустя 20 минут местные жители обнаружили тело молодого человека 2011 года рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

МЧС Дагестана в очередной раз напоминает, что купание в море при плохих погодных условиях опасно отметили в пресс-службе МСЧ Дагестана в мессенджере МАХ

В ведомстве рассказали, что несмотря на неоднократные напоминания и обращения, люди продолжают купаться в ветреную погоду, забывая о своей безопасности.