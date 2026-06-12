Около пешеходного моста в Кизляре утонул подросток, спасатели ищут тело

Спасатели ищут в Тереке тело ребенка, утонувшего около пешеходного моста Около пешеходного моста в Кизляре утонул подросток, спасатели ищут тело

Москва12 июн Вести.Спасатели организовали поиски тела погибшего подростка 2011 года рождения, который утонул в Кизляре у пешеходного моста через реку Терек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

В работах участвовали 12 спасателей, задействовавших две единицы техники.

Поисковые работы осложняются сильным течением (более 3 м/с) и глубиной реки около 4 метров. Ширина реки составляет 35-40 метров говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

С гидроузлом достигнута договоренность о перекрытии подачи воды. К раннему утру, когда планируется возобновить прерванные из-за темноты работы, ожидается заметное снижение уровня воды.