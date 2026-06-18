Пропавший на реке в Ингушетии 8-летний мальчик спасал тонущего друга Пропавший на реке в Ингушетии 8-летний мальчик пытался спасти тонущего друга

Москва18 июн Вести.В Ингушетии пропавший на реке Сунжа 8-летний мальчик пытался спасти своего друга перед тем, как его унесло сильным течением. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Мальчик, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти своего тонущего товарища. Другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи, однако самого Хизира стремительное течение унесло за считанные секунды говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Поиски ребенка продолжаются третий день и ведутся круглосуточно. По последним данным, в мероприятиях принимают участие более 6 тысяч человек. Специалисты перекрывают отдельные отрезки русла реки для тщательного осмотра дна.

Ситуация осложняется тем, что из-за продолжительных дождей уровень воды в горной реке поднялся, а течение стало непредсказуемым.