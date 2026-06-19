Поиски 8-летнего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии перешли на новый этап

В Ингушетии продолжаются поиски 8-летнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа Поиски 8-летнего мальчика на реке Сунжа в Ингушетии перешли на новый этап

Москва19 июн Вести.Поиски 8-летнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа в Ингушетии, перешли на новый этап после снижения уровня воды. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ребенка ищут пятый день, в мероприятиях участвуют спасатели, правоохранители, представители органов власти и добровольцы, всего несколько тысяч человек. Обследуют как береговую линию, так и русло реки, а также территории, ранее находившиеся под водой.

Сегодня после временного ограничения течения реки и снижения уровня воды поисковая операция перешла на новый этап. Для максимально тщательного обследования русла сформированы 7 поисковых групп, которые одновременно ведут работу на различных участках реки говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре. Ребенок пытался спасти своего друга, когда его унесло сильным течением.