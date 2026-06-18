В Ингушетии частично перекрыли реку Сунжа для поисков пропавшего мальчика Власти Ингушетии ограничили течение реки Сунжа для поисков мальчика

Москва18 июн Вести.В Республике Ингушетия продолжаются поиски пропавшего мальчика, которого унесло течением реки. Для облегчения процесса власти частично перекрыли реку Сунжа, сообщает республиканское правительство.

На отдельных участках реки Сунжа были предприняты меры по временному ограничению течения воды сказано в публикации

В свою очередь, это позволило снизить ее уровень и расширить возможности для обследования русла и прибрежной территории, добавляет пресс-служба властей региона.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательной операции принимают порядка 4 000 человек. Поиски ведутся на протяжении 24 км реки.