В реке Сунжа в Ингушетии нашли тело мальчика, которого искали неделю В Ингушетии нашли тело утонувшего на реке Сунжа восьмилетнего мальчика

Москва22 июн Вести.В Ингушетии нашли тело восьмилетнего мальчика, пропавшего 15 июня. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.

Ребенка обнаружили в 16.50.

В 16:50 было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ говорится в сообщении

По актуальной на 13.00 информации, в поисках участвовали 546 человек, из них 309 – добровольцы.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня, в селе Яндаре. Восьмилетний Хизир пытался спасти тонущего друга, которому в итоге удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. Сам же маленький спасатель не смог выбраться не берег, его унесло течением. Поиски продолжались около недели, и только сегодня, на восьмой день поисков, обнаружили тело мальчика.