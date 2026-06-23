Имя погибшего в Ингушетии мальчика Хизира увековечат Имя погибшего в Ингушетии мальчика Хизира увековечат

Москва23 июн Вести.В Ингушетии намерены увековечить имя 8-летнего мальчика Хизира, погибшего при попытке спасти тонувшего в реке друга, которого неделю искали тысячи волонтеров. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Я принял решение – увековечить имя мальчика Хизира. Его слова и поступок стали для всех нас символом мужества, внутренней силы и человеческого достоинства… Память о Хизире должна остаться с нами как напоминание о том, какими мы можем быть, когда остаемся людьми написал он в своем Telegram-канале

Глава Ингушетии отметил, что на поиски унесенного течением мальчика приехали специалисты и добровольцы как из соседних республик Северного Кавказа, так и из Москвы, Краснодарского края, Урала и других уголков России, а также из-за рубежа.

Эти дни показали, что в самых сложных обстоятельствах мы способны быть единым целым подчеркнул Калиматов

Он выразил благодарность сотрудникам МЧС, Росгвардии, спасателям, медикам, общественникам и всех неравнодушных людей.

Как именно увековечат имя Хизира, глава Ингушетии не сообщил.

Мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак 15 июня. Его тело нашли только 22 июня в 10 километрах от места падения в воду. Ребенка похоронили вечером того же дня.