Москва24 июн Вести.Известный российский продюсер Максим Фадеев записал песню, посвященную восьмилетнему Хизиру Дербичеву — мальчику, который погиб в Ингушетии, спасая друга. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вы знаете, последнюю неделю к нашим разным несчастьям добавилось еще одно. Это мальчик, который спасал своего друга и погиб. Я выражаю соболезнования всем жителям Кавказа. Я увидел единение, о котором можно только мечтать. Я уже думал, что такого не будет никогда, и я написал песню заявил Фадеев в своем видеообращении

22 июня в Ингушетии нашли тело восьмилетнего мальчика, который утонул 15 июня, пытаясь спасти тонущего друга в реке Сунжа. Тонущему ребенку в итоге удалось зацепиться за ветку и дождаться помощи. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о намерении увековечить имя Хазира.