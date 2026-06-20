Пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего ребенка ищут больше тысячи добровольцев

Больше тысячи добровольцев продолжают поиски утонувшего мальчика в Ингушетии Пропавшего на реке в Ингушетии 8-летнего ребенка ищут больше тысячи добровольцев

Москва20 июн Вести.В Ингушетии шестой день продолжаются поиски 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. В мероприятиях участвуют более тысячи добровольцев, сообщили в правительстве республики.

Оперативные штабы развернуты в Карабулаке и Сунже. Ребенка ищут круглосуточно. Специалисты и волонтеры обследуют как береговую зону, так и русло реки. Организовано наблюдение, в том числе с применением ночью прожекторного оборудования.

Общее число задействованных сил и средств составляет 1600 человек, из них добровольцев — 1100 человек. Силы и средства РСЧС — 500 человек и 95 единиц техники говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре. Ребенок пытался спасти своего друга.