Москва20 июнВести.В Ингушетии шестой день продолжаются поиски 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. В мероприятиях участвуют более тысячи добровольцев, сообщили в правительстве республики.
Оперативные штабы развернуты в Карабулаке и Сунже. Ребенка ищут круглосуточно. Специалисты и волонтеры обследуют как береговую зону, так и русло реки. Организовано наблюдение, в том числе с применением ночью прожекторного оборудования.
Общее число задействованных сил и средств составляет 1600 человек, из них добровольцев — 1100 человек. Силы и средства РСЧС — 500 человек и 95 единиц техникиговорится в сообщении правительства в мессенджере MAX
ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре. Ребенок пытался спасти своего друга.