Москва15 июнВести.В Ингушетии 8-летнего мальчика унесло сильным течением во время купания на реке Сунжа, его ищут. Об этом сообщает СУ СК России по республике.
ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре. По данным ведомства, двое детей 2018 года рождения зашли в воду в необорудованном для купания месте.
Одного из несовершеннолетних унесло течением, в настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с органами МЧС проводятся неотложные мероприятия по установлению его места нахождения. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожаетговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована доследственная проверка.