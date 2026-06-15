В Ингушетии сильным течением унесло 8-летнего мальчика, его ищут Ребенка унесло течением на реке Сунжа в Ингушетии, ведутся поиски

Москва15 июн Вести.В Ингушетии 8-летнего мальчика унесло сильным течением во время купания на реке Сунжа, его ищут. Об этом сообщает СУ СК России по республике.

ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре. По данным ведомства, двое детей 2018 года рождения зашли в воду в необорудованном для купания месте.

Одного из несовершеннолетних унесло течением, в настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с органами МЧС проводятся неотложные мероприятия по установлению его места нахождения. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована доследственная проверка.