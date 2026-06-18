В поисках 8-летнего мальчика на реке в Ингушетии участвуют около 4 тыс. человек

Порядка 4 тысяч человек ищут мальчика, унесенного течением реки в Ингушетии В поисках 8-летнего мальчика на реке в Ингушетии участвуют около 4 тыс. человек

Москва18 июн Вести.Около 4 тысяч человек ищут 8-летнего мальчика, которого унесло сильным течением во время купания на реке Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

ЧП произошло 15 июня, в понедельник, в селе Яндаре Назрановского района. Поиски ребенка начались сразу же, однако пока результатов нет.

Поиски ведутся вдоль русла реки Сунжа на протяжении 24 километров. В операции задействованы около 4 тысяч человек — сотрудники экстренных служб, представители органов власти и добровольцы из Ингушетии и соседних регионов говорится в сообщении правительства в мессенджере MAX

В районе проведения поисково-спасательной операции развернут межведомственный оперативный штаб. Мероприятия контролирует глава региона Махмуд-Али Калиматов.