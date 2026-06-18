В Ингушетии поиски пропавшего в реке мальчика ведут более 6 000 человек

До 6 тысяч увеличилось число человек, ищущих мальчика в Ингушетии В Ингушетии поиски пропавшего в реке мальчика ведут более 6 000 человек

Москва18 июн Вести.В Республике Ингушетия увеличилось количество людей, присоединившихся к поискам пропавшего в реке 8-летнего мальчика. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Также водолазами было обследовано дно и береговая черта реки Сунжа.

На сегодняшний день поиски объединили более 6 000 человек – это спасатели, волонтеры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители сказано в сообщении министерства

Подчеркивается, что помощь в поисках ведут жители не только Ингушетии, но и соседних регионов Кавказа.

Ранее сообщалось, что мальчик пытался спасти своего друга.

Для облегчения его поисков было частично перекрыто русло реки.