Минздрав Ингушетии не подтвердил слухи о смерти волонтера, искавшего мальчика Минздрав Ингушетии опроверг информацию о кончине волонтера, искавшего мальчика

Москва22 июн Вести.Министерство здравоохранения Ингушетия прокомментировало распространившуюся в социальных медиа информацию о кончине волонтера, который принимал участие в поисках унесенного течением мальчика.

В медицинские организации, подведомственные Минздраву Ингушетии, граждане с подобными данными не поступали. Случаи смерти пациентов сразу после госпитализации в указанный период не зафиксированы отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале

В этой связи министерство призвало жителей республики и журналистов не распространять недостоверные сведения и доверять только официальным источникам информации.

Тело восьмилетнего мальчика, который пытался спасти своего друга в реке Сунжа, но был унесен течением, обнаружили 22 июня. Ребенка искали неделю, в поисках участвовали 546 человек, из них 309 – добровольцы. В ряде СМИ появилась информация, что один из волонтеров, нашедших тело, умер от разрыва сердца.