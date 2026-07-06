Грузия создала награду в память о мальчике из Ингушетии

В Грузии учредили орден в честь юного героя из Ингушетии Грузия создала награду в память о мальчике из Ингушетии

Москва6 июл Вести.В Грузии учредили новый орден "Кавказское мужество", посвященный восьмилетнему мальчику из Ингушетии, который погиб в июне, спасая тонувшего в реке друга. Об этом сообщил глава Миннаца республики Руслан Мизиев "Интерфаксу" .

В Ингушетию прибыла делегация Совета старейшин Грузии. В ходе беседы гости сообщили об учрежденной в Грузии награде - ордене "Кавказское мужество" в честь восьмилетнего ингушского мальчика. сказал он

Министр отметил, что орден планируют вручать людям, внесшим значительный вклад в развитие межнациональных отношений, укрепление мира и согласия на Кавказе.

Грузинская делегация провела встречу с Советом старейшин Ингушетии при главе республики. В рамках визита гости также посетили семью мальчика, чей поступок назвали символом мужества и братства, чтобы лично выразить поддержку и соболезнования.

Кроме того, в парке Победы в Магасе представители делегации возложили цветы, почтив подвиг защитников Отечества и подчеркнув общность исторической памяти народов Кавказа.

Для гостей также организовали экскурсию в стометровой башне Согласия с этнографическим музеем, который считается самым высотным в стране.

По итогам визита делегация выразила готовность продолжать взаимодействие с Советом старейшин Ингушетии, в том числе в вопросах сохранения исторической памяти и укрепления межнационального согласия.