Москва6 июлВести.В Грузии учредили новый орден "Кавказское мужество", посвященный восьмилетнему мальчику из Ингушетии, который погиб в июне, спасая тонувшего в реке друга. Об этом сообщил глава Миннаца республики Руслан Мизиев "Интерфаксу" .
В Ингушетию прибыла делегация Совета старейшин Грузии. В ходе беседы гости сообщили об учрежденной в Грузии награде - ордене "Кавказское мужество" в честь восьмилетнего ингушского мальчика.сказал он
Министр отметил, что орден планируют вручать людям, внесшим значительный вклад в развитие межнациональных отношений, укрепление мира и согласия на Кавказе.
Грузинская делегация провела встречу с Советом старейшин Ингушетии при главе республики. В рамках визита гости также посетили семью мальчика, чей поступок назвали символом мужества и братства, чтобы лично выразить поддержку и соболезнования.
Кроме того, в парке Победы в Магасе представители делегации возложили цветы, почтив подвиг защитников Отечества и подчеркнув общность исторической памяти народов Кавказа.
Для гостей также организовали экскурсию в стометровой башне Согласия с этнографическим музеем, который считается самым высотным в стране.
По итогам визита делегация выразила готовность продолжать взаимодействие с Советом старейшин Ингушетии, в том числе в вопросах сохранения исторической памяти и укрепления межнационального согласия.