Москва19 июнВести.Спасатели МЧС Карачаево-Черкессии обнаружили тело подростка, которого унесло течением горной реки Маруха. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
К поисковым работам было привлечено около 50 сотрудников.
В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подросткасказано в канале ведомства
В связи с нахождением тела проведение поисковых работ в Карачаевском районе приостановлено.
Ранее также сообщалось, что в КЧР ведутся поиски одного туриста, которого также унесло течением горной реки. Это произошло после того, как перевернулся катамаран.
На нем плыло два человека, второй человек смог спастись и самостоятельно выплыть на берег.