Спасатели обнаружили тело подростка в горной реке в КЧР

В Карачаево-Черкессии найдено тело подростка, утонувшего в горной реке Спасатели обнаружили тело подростка в горной реке в КЧР

Москва19 июн Вести.Спасатели МЧС Карачаево-Черкессии обнаружили тело подростка, которого унесло течением горной реки Маруха. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

К поисковым работам было привлечено около 50 сотрудников.

В ходе проведения поисковых работ на реке Маруха в двух километрах от места происшествия обнаружено тело 15-летнего подростка сказано в канале ведомства

В связи с нахождением тела проведение поисковых работ в Карачаевском районе приостановлено.

Ранее также сообщалось, что в КЧР ведутся поиски одного туриста, которого также унесло течением горной реки. Это произошло после того, как перевернулся катамаран.

На нем плыло два человека, второй человек смог спастись и самостоятельно выплыть на берег.