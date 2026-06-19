Москва19 июн Вести.На реке Маруха в Карачаево-Черкессии ведутся поиски подростка, которого унесло течением горной реки. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел на реке Марухе вблизи станицы Кардонинская.

При купании подростка унесло течением. Обследуются русла рек и прилегающие территории сказано в мессенджере MAX

В МЧС также отметили, что в поисково-спасательной операции участвуют 46 человек, 15 единиц техники и 2 плавсредства.

Ранее также сообщалось о еще одном происшествии на реке в КЧР. Катамаран с двумя туристами перевернулся, в результате чего одного из них унесло течением, второй смог выплыть на берег.