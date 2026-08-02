В Бурятии ищут подростка, которого унесло течением реки Купавшегося в реке подростка унесло течением, идут поиски

Москва2 авг Вести.В Тарбагатайском районе Республики Бурятия идут поиски 17-летнего юноши, которого унесло течением во время купания в реке. Также по факту происшествия проводится проверка, сообщает пресс-служба СК России по Республике Бурятия.

Возле села Харитоново, 1 августа, во время купания в реке Хилок 17-летний подросток вместе с другом заплыли на глубину, где они оба стали тонуть. Одного из тонущих спас находившийся неподалеку знакомый, который умел хорошо плавать. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой.

Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой организованы поиски несовершеннолетнего говорится в сообщении

В поисках принимают участие спасатели, водолазы, сотрудники правоохранительных органов и местные жители.