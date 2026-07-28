Полиция Приангарья ведет поиски двух без вести пропавших юношей В Приангарье вблизи водоемов пропали двое молодых людей, ведутся поиски

Москва28 июл Вести.В двух районах Приангарья сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших молодых людей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Иркутской области.

В Усольском и Нижнеудинском районах Иркутской области сотрудники полиции совместно со спасателями проводят розыскные мероприятия по фактам безвестного исчезновения двух молодых людей вблизи водоемов говорится в сообщении

По имеющимся данным, о пропаже 19-летнего юноши в Усольском районе сообщил его брат. 27 июля около 2 часов ночи житель Иркутска ушел с берега реки Ангара в районе деревни Буреть и не вернулся.

26 июля в ОМВД России по Нижнеудинскому району поступило заявление о пропаже на реке Уда в районе села Боровинок еще одного 19-летнего местного жителя.

Известно, что парень находился в компании приятелей и около восьми часов вечера ушел купаться и не вернулся уточнили в ведомстве

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. В обоих случаях организованы поисковые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.