Москва28 июлВести.В двух районах Приангарья сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших молодых людей. Подробности сообщает в MAX ГУ МВД РФ по Иркутской области.
В Усольском и Нижнеудинском районах Иркутской области сотрудники полиции совместно со спасателями проводят розыскные мероприятия по фактам безвестного исчезновения двух молодых людей вблизи водоемовговорится в сообщении
По имеющимся данным, о пропаже 19-летнего юноши в Усольском районе сообщил его брат. 27 июля около 2 часов ночи житель Иркутска ушел с берега реки Ангара в районе деревни Буреть и не вернулся.
26 июля в ОМВД России по Нижнеудинскому району поступило заявление о пропаже на реке Уда в районе села Боровинок еще одного 19-летнего местного жителя.
Известно, что парень находился в компании приятелей и около восьми часов вечера ушел купаться и не вернулсяуточнили в ведомстве
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. В обоих случаях организованы поисковые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.