Москва23 маяВести.В Башкирии утонули двое подростков. Тело одного извлекли из воды на реке Уза, поиски второго продолжаются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
15-летний школьник утонул в селе Салихово Чишминского района 23 мая, в субботу.
Тело погибшего было извлечено спасателями Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациямговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Еще одного мальчика ищут в городе Дюртюли. Предварительно, он был на рыбалке на берегу местного водоема. Там нашли его вещи и одежду. На месте работают спасатели.