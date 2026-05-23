Москва23 маяВести.В Башкирии утонули двое подростков. Тело одного извлекли из воды на реке Уза, поиски второго продолжаются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

15-летний школьник утонул в селе Салихово Чишминского района 23 мая, в субботу.

Тело погибшего было извлечено спасателями Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Еще одного мальчика ищут в городе Дюртюли. Предварительно, он был на рыбалке на берегу местного водоема. Там нашли его вещи и одежду. На месте работают спасатели.