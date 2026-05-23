Двое подростков утонули в водоемах Башкирии, тело одного из них все еще ищут В Башкирии утонули двое подростков

Москва23 мая Вести.В Башкирии утонули двое подростков. Тело одного извлекли из воды на реке Уза, поиски второго продолжаются. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

15-летний школьник утонул в селе Салихово Чишминского района 23 мая, в субботу.

Тело погибшего было извлечено спасателями Центрального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Еще одного мальчика ищут в городе Дюртюли. Предварительно, он был на рыбалке на берегу местного водоема. Там нашли его вещи и одежду. На месте работают спасатели.