СК: заведено дело по факту гибели в озере двух подростков в Брянской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в озере подростков в Брянской области СК: заведено дело по факту гибели в озере двух подростков в Брянской области

Москва23 июн Вести.В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в водоеме в городе Унечи двух подростков, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Вечером 23 июня в следственные органы поступило сообщение о гибели 15-летнего и 16-летнего местных жителей в озере города Унечи.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности отмечается в сообщении

Предварительно установлено, что вечером 23 июня четверо подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру в городе Унече. Зайдя в воду и поплыв от берега, двое, не умеющие плавать, утонули.

Проводится следствие.

Ранее в МЧС сообщали, что в озере Новое, расположенном в черте города Унеча, утонули двое подростков. Тело одного подростка из воды вытащил матрос‑спасатель, работавший на пляже озера Новое, тело второго подняли водолазы управления по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.