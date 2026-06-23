Москва23 июнВести.В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в водоеме в городе Унечи двух подростков, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Вечером 23 июня в следственные органы поступило сообщение о гибели 15-летнего и 16-летнего местных жителей в озере города Унечи.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожностиотмечается в сообщении
Предварительно установлено, что вечером 23 июня четверо подростков, двое из которых не умели плавать, направились к озеру в городе Унече. Зайдя в воду и поплыв от берега, двое, не умеющие плавать, утонули.
Проводится следствие.
Ранее в МЧС сообщали, что в озере Новое, расположенном в черте города Унеча, утонули двое подростков. Тело одного подростка из воды вытащил матрос‑спасатель, работавший на пляже озера Новое, тело второго подняли водолазы управления по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.