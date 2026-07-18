Юноша и его 17-летний брат утонули в озере в Курганской области

Подросток и юноша утонули в озере в Курганской области Юноша и его 17-летний брат утонули в озере в Курганской области

Москва18 июл Вести.Юноша и его 17-летний брат утонули в озере Серебряный ручей вблизи поселка Старый Просвет в Курганской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Предварительно, вечером 17 июля два брата отдыхали около озера и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошли купаться. Позднее их тела были обнаружены и извлечены водолазами областной поисково-спасательной службы.

Проводится доследственная проверка по факту гибели местных жителей, двух молодых людей, 2000 г.р. и 2009 г.р. говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.