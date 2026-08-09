В Забайкалье СК возбудил дело по факту гибели двух подростков в реке Ингода

В Забайкалье возбуждено дело после гибели двоих подростков в реке Ингода В Забайкалье СК возбудил дело по факту гибели двух подростков в реке Ингода

Москва9 авг Вести.Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух подростков на реке Ингода в Забайкальском крае. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

Следственным отделом по Ингодинскому району города Чита СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних на реке Ингода по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ говорится в публикации

Трагедия произошла в районе этно-археопарка "Сухотино" в Чите 8 августа. 15-летний и 16-летний подростки купались в реке. Один из них начал тонуть, второй бросился на помощь, но оба утонули. Их тела до сих пор не найдены.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Расследование продолжается.