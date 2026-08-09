Обнаружено тело одного из утонувших в Забайкалье на реке Ингода подростков

Найдено тело одного из подростков, утонувших на реке Ингода в Забайкалье Обнаружено тело одного из утонувших в Забайкалье на реке Ингода подростков

Москва9 авг Вести.Найдено тело одного из подростков, утонувших в реке Ингода в районе этно-археопарка "Сухотино" в Чите. Поиски второго продолжаются, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю в MAX.

Вечером 8 августа на необорудованном для купания месте утонули два подростка 2011 и 2010 годов рождения.

Вчера обнаружить тела погибших не удалось. Сегодня с раннего утра поисковые мероприятия на реке Ингода в районе этно-археопарка "Сухотино" были возобновлены.

Найдено тело подростка 2011 года рождения. Поиски второго продолжаются говорится в публикации

Следственный комитет после гибели двух подростков возбудил уголовное дело.