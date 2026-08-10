Утонувшего во время спасения подростка в Чите наградят посмертно Губернатор Забайкалья поручил наградить посмертно утонувшего спасателя-подростка

Москва10 авг Вести.В Забайкальском крае посмертно наградят подростка, утонувшего во время спасения, несовершеннолетнего в Чите, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Осипов.

Свое поручение он озвучил на оперативном совещании в понедельник, 10 августа. Двое подростков 2010 и 2011 годов рождения 8 августа погибли в Чите на реке Ингода. Один из несовершеннолетних начал тонуть. Второй попытался спасти товарища. В результате оба подростка утонули.

Поручил наградить этого юношу посмертно за его героизм и смелость написал чиновник

Кроме того, глава региона поручил обратить внимание на патрулирование мест купаний в неположенных местах. А также Осипов потребовал закладывать в бюджет на оборудование мест для купания на следующий год.