В Иркутской области найдены тела ребенка и мужчины, пропавших при сплаве

Найдены тела участников сплава по Иркуту, унесенных течением В Иркутской области найдены тела ребенка и мужчины, пропавших при сплаве

Москва9 июл Вести.В Иркутской области найдены тела мужчины и ребенка. Предположительно, это участники сплава по реке Иркут, которых унесло течением 3 июля. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это участники сплава по Иркуту, унесенные течением цитирует источник РИА Новости

Трагедия произошла во время сплава на надувных лодках между населенными пунктами Шаманка и Веденщина. Четырехлетний мальчик упал в воду, его унесло течением. Двое мужчин попытались его спасти, но их также унесло потоком. Поиски пропавших велись с 3 июля, к ним привлекали спасателей и волонтеров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура.