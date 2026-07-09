Москва9 июлВести.В Иркутской области найдены тела мужчины и ребенка. Предположительно, это участники сплава по реке Иркут, которых унесло течением 3 июля. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Обнаружены тела ребенка и мужчины, предположительно, это участники сплава по Иркуту, унесенные течениемцитирует источник РИА Новости
Трагедия произошла во время сплава на надувных лодках между населенными пунктами Шаманка и Веденщина. Четырехлетний мальчик упал в воду, его унесло течением. Двое мужчин попытались его спасти, но их также унесло потоком. Поиски пропавших велись с 3 июля, к ним привлекали спасателей и волонтеров.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц. Ход расследования контролирует прокуратура.