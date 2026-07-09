Москва9 июл Вести.В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пытавшегося вытащить из воды четырехлетнего мальчика, который упал в реку Иркут во время сплава. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

3 июля во время сплава на надувных лодках между населенными пунктами Шаманка и Веденщина в воду упал ребенок. Мальчика начало уносить течением. Двое мужчин бросились его спасать, но их также унесло потоком.

Спасатели обнаружили тело 45-летнего Николая Б. Вместе с другим погибшим, 42-летним Алексеем К., он пытался вытащить из воды ребенка, которого унесло течением реки Иркут во время группового сплава 3 июля отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что были найдены тела одного мужчины и ребенка.