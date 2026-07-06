Сплав, во время которого пропали взрослые и ребенок, проводился с нарушениями

Пропавший вместе с двумя взрослыми во время сплава ребенок был без жилета Сплав, во время которого пропали взрослые и ребенок, проводился с нарушениями

Москва6 июл Вести.Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий индивидуальному предпринимателю, организовавшему сплав по реке Иркут, который закончился трагедией, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

ЧП случилось в минувшую пятницу, 3 июля, во время сплава между населенными пунктами Шаманка и Введенщина Шелеховского района. Подчеркивается, что мероприятие было организовано с нарушением требований нормативно-правовых актов.

Группа, в состав которой входили дети, остановилась на острове на реке Иркут, четырехлетний ребенок снял жилет и оказался в воде.

4-летний мальчик, сняв спасательный жилет, оставшись без присмотра, не осознавая в силу возраста опасности и не имея навыков плавания, оказался в реке говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в MAX

На помощь мальчику кинулись мужчины 40 и 45 лет, все трое до сих пор числятся пропавшими без вести, ведутся их поиски.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Было возбуждено уголовное дело и задержан 41-летний предприниматель.