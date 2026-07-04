Задержан организатор сплава в Приангарье, где пропали ребенок и двое взрослых

Организатора сплава в Приангарье, где пропали ребенок и двое взрослых, задержали Задержан организатор сплава в Приангарье, где пропали ребенок и двое взрослых

Москва4 июл Вести.Правоохранители задержали организатора сплава в Иркутской области, где пропал ребенок и двое взрослых, сообщили ТАСС в региональном СУ СКР.

Отмечается, что мужчину задержали 4 июля.

В настоящее время с 41-летним подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Изъята документация, интересующая следствие сказал собеседник агентства

По данным ведомства, днем 3 июля зарегистрированная тургруппа сплавлялась по реке Иркут на надувных лодках в Шелеховском районе. Во время привала четырехлетний ребенок зашел в воду и его унесло течением. Ему на помощь бросились двое мужчин, которых также унесло течением. Их местонахождение до сих пор не установлено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.