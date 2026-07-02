Москва2 июлВести.В Брянске возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в водоеме, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Вечером 1 июля в СК региона поступило сообщение о гибели в пруду "Орлик-3" в Брянске 10-летней девочки. Предварительно установлено, что днем двое местных жителей со своими детьми отдыхали на берегу водоема в Бежицком районе. Одна девочка ныряла с покрышек, расположенных на берегу, в воду, но в какой-то момент не вынырнула.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожностиотмечается в сообщении
Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что прокуратура Брянской области выясняет обстоятельства гибели ребенка в озере.