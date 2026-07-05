СК выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетней ночью на озере под Тверью

Несовершеннолетняя утонула ночью в озере Селигер в Тверской области СК выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетней ночью на озере под Тверью

Москва5 июл Вести.В Тверской области в озере Селигер утонула несовершеннолетняя, по факту организована проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 5 июля, в воскресенье, возле ЗАТО "Солнечный". Тело подняли из воды прибывшие на место спасатели.

Проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней, которая утонула в акватории озера Селигер... Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проверки.