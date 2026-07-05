Москва5 июлВести.В Тверской области в озере Селигер утонула несовершеннолетняя, по факту организована проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в ночь на 5 июля, в воскресенье, возле ЗАТО "Солнечный". Тело подняли из воды прибывшие на место спасатели.
Проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетней, которая утонула в акватории озера Селигер... Устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Решение о возбуждении уголовного дела будет приниматься по результатам проверки.