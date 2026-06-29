СК ЯНАО начал проверку после того, как школьница утонула в реке

В ЯНАО утонула несовершеннолетняя, СК ведет проверку СК ЯНАО начал проверку после того, как школьница утонула в реке

Москва29 июн Вести.В селе Антипаюта в ЯНАО утонула одна из местных жительниц. Несовершеннолетняя не смогла выбраться из реки после падения с бетонной конструкции, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла 28 июня, когда в правоохранительные органы и поступила информация о гибели девушки.

В селе Антипаюта с бетонных конструкций в воду упала девушка 2009 года рождения. Позднее ее тело было извлечено из реки Антипаетаяха сказано в заявлении

Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.