Москва29 июнВести.В селе Антипаюта в ЯНАО утонула одна из местных жительниц. Несовершеннолетняя не смогла выбраться из реки после падения с бетонной конструкции, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла 28 июня, когда в правоохранительные органы и поступила информация о гибели девушки.
В селе Антипаюта с бетонных конструкций в воду упала девушка 2009 года рождения. Позднее ее тело было извлечено из реки Антипаетаяхасказано в заявлении
Проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.