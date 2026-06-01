В Югре из воды извлекли тело девочки, нырнувшей в реку с баржи

Москва1 июн Вести.В Югре из воды извлекли тело девочки 2012 г.р., которая нырнула в реку Конда с баржи и не выплыла. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Сегодня (1 июня. — Ред.) в трех километрах ниже по течению реки Конда от места происшествия обнаружено тело ребенка. Проводятся следственные действия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Говоря о происшествиях, которые произошли на водных объектах Югры, там также добавили, что в Нижневартовске на набережной реки Обь мальчик 2015 г.р. упал в воду. Однако очевидцы спасли ребенка, которого после происшествия доставили в больницу.