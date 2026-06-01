Москва1 июнВести.В Югре из воды извлекли тело девочки 2012 г.р., которая нырнула в реку Конда с баржи и не выплыла. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Сегодня (1 июня. — Ред.) в трех километрах ниже по течению реки Конда от места происшествия обнаружено тело ребенка. Проводятся следственные действияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Говоря о происшествиях, которые произошли на водных объектах Югры, там также добавили, что в Нижневартовске на набережной реки Обь мальчик 2015 г.р. упал в воду. Однако очевидцы спасли ребенка, которого после происшествия доставили в больницу.