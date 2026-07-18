На озере в Челябинской области утонул ребенок

В Челябинской области девочка утонула во время купания в озере На озере в Челябинской области утонул ребенок

Москва18 июл Вести.В Увельском муниципальном округе Челябинской области произошла трагедия на водоеме. В местном озере утонула девочка, сообщает региональное МЧС.

Согласно информации министерства, погибла девочка 2020 года рождения. В составе группы детей, находившихся без присмотра взрослых, она пошла купаться и не вернулась.

Тело ребенка обнаружено очевидцами в трех метрах от берега. Передано сотрудникам полиции написано в канале МЧС

В настоящее время по факту происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.