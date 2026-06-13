Две девочки утонули в озере в Тульской области

Водолазы достали тела погибших детей из озера в Тульской области Две девочки утонули в озере в Тульской области

Москва13 июн Вести.Трагический инцидент произошел в Узловском районе Тульской области, сообщил в мессенджере MAX в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Неподалеку от поселка 8 Марта в озере утонули два ребенка.

Водолазами ГУ МЧС России по Тульской области было извлечено тело 9-летней погибшей девочки и тело 7-летней погибшей девочки говорится в заявлении ведомства

В МЧС подчеркнули, что место, где случилась трагедия, не было оборудовано для купания.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.