Москва13 июнВести.Трагический инцидент произошел в Узловском районе Тульской области, сообщил в мессенджере MAX в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Неподалеку от поселка 8 Марта в озере утонули два ребенка.
Водолазами ГУ МЧС России по Тульской области было извлечено тело 9-летней погибшей девочки и тело 7-летней погибшей девочкиговорится в заявлении ведомства
В МЧС подчеркнули, что место, где случилась трагедия, не было оборудовано для купания.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.