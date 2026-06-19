Москва19 июнВести.В Карачаево-Черкесской Республике на темное время суток были приостановлены поиски туриста, унесенного течением реки Учкулун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС.
Его унесло в результате переворачивания катамарана, на котором он передвигался вместе с еще одним человеком. Тот смог самостоятельно выбраться из реки на берег.
Поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени сутоксказано в материале источника
Группа не зарегистрировала в МЧС России свой сплав по горной реке.
Ранее в другой реке республики – Марухе – течение унесло подростка. Его тело было найдено вечером пятницы.