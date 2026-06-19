В КЧР из-за темноты приостановили поиски туриста, перевернувшегося на катамаране Спасатели приостановили поиски туриста, унесенного течением реки Учкулун

Москва19 июн Вести.В Карачаево-Черкесской Республике на темное время суток были приостановлены поиски туриста, унесенного течением реки Учкулун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МЧС.

Его унесло в результате переворачивания катамарана, на котором он передвигался вместе с еще одним человеком. Тот смог самостоятельно выбраться из реки на берег.

Поисковые работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток сказано в материале источника

Группа не зарегистрировала в МЧС России свой сплав по горной реке.

Ранее в другой реке республики – Марухе – течение унесло подростка. Его тело было найдено вечером пятницы.