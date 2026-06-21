Спасатели привлекли к поискам туриста в КЧР конные расчеты и беспилотники

К поискам пропавшего в КЧР туриста привлечены конные расчеты и беспилотники Спасатели привлекли к поискам туриста в КЧР конные расчеты и беспилотники

Москва21 июн Вести.В Карачаево-Черкессии к поискам пропавшего в горной реке Учкулан туриста из Москвы подключили конные расчеты и беспилотные системы. Об этом сообщает МЧС региона.

Работы по поиску москвича в Карачаевском районе продолжаются третий день.

Участники операции проводят обследование района поисков с привлечением конных расчетов и при помощи беспилотных систем написано в канале МЧС в MAX

Кроме того, увеличилось и количество задействованных в поисках людей. Теперь мужчину ищут 125 человек, а также 33 единицы техники и 2 плавсредства.

В пятницу, 19 июня, два туриста из Москвы сплавлялись в горной реке на катамаране. Он перевернулся, в результате чего оба оказались в воде.

Один из мужчин смог добраться до берега, второго унесло течением.