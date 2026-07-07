В поисках туристов в Магаданской области обследовано 52 км около реки Армань

В Магаданской области обследовали 52 км около реки Армань в поисках туристов В поисках туристов в Магаданской области обследовано 52 км около реки Армань

Москва7 июл Вести.В Магаданской области возобновилась операция по поиску пропавшей группы туристов, которые не вышли на связь в установленное время. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Спасатели МЧС России и специалисты ПСЦ обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань. Проводится осмотр акватории в районе посёлка Мадаун. Также ведется дежурство у контрольной точки завершения маршрута туристической группы говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

К наземным поискам подключены 11 человек и 7 единиц техники. Кроме того, запланирован вылет вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила.