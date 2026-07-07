Москва7 июл Вести.В Магаданской области успешно завершилась операция по поиску пятерых туристов, пропавших при сплаве на реке Армань. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Спасатели и авиаторы МЧС России во время облета на вертолете Ми‑8 обнаружили путешественников в 30 км от места окончания маршрута, их здоровью ничего не угрожает. Туристов оперативно доставили на вертолете в Магадан говорится в канале ведомства в MAX

В МЧС также уточнили, что группа не вернулась в запланированный срок из‑за непредвиденной ситуации. Лодка туристов, в которой был спутниковый телефон, оказалась под водой, поэтому не удалось подать сигнал бедствия.