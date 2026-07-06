МЧС: разыскивается сплавлявшаяся по рекам группа туристов в Магаданской области

В Магаданской области ищут группу туристов МЧС: разыскивается сплавлявшаяся по рекам группа туристов в Магаданской области

Москва6 июл Вести.Спасатели выехали на место для поиска группы туристов, которые сплавлялись по рекам Иганджа и Армань, сообщается в MAX-канале МЧС Магаданской области.

По данным ведомства, зарегистрированная туристская группа из пяти человек осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В назначенное время группа маршрут не завершила.

Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого туристического маршрута убыли спасатели и специалист беспилотной авиации МЧС отмечается в сообщении

Для усиления наземной группировки готовится вертолет Ми-8 с сотрудниками поисково-спасательного отряда на борту.