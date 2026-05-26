Магаданские спасатели выехали к месту выхода из берегов реки Дебин

Москва26 мая Вести.Спасатели выехали к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дебин значительно вырос из-за активного таяния снега: по состоянию на 08.00 по местному времени (00.00 мск) он составил 457 см, превысив показания опасных значений. Подтоплена автобаза и частный сектор в поселке Ягодное.

Оперативная группа МЧС и ПСЦ выехала в Ягоднинский район для мониторинга паводковой обстановки сказано в сообщении

26 мая в 20 часов (12.00 мск) специалисты ожидают дальнейшее повышение уровня воды до 465-475 см.