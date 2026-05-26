Часть поселка Ягодное Магаданской области подтоплена в результате паводка Частный сектор и автобаза подтоплены паводком в магаданском поселке Ягодное

Москва26 мая Вести.Автобаза и частный сектор поселка Ягодное оказались затоплены водами поднявшейся реки Дебин, сообщила пресс-служба пожарно-спасательного центра Магаданской области на официальном сайте.

Уточняется, что уровень воды в реке Дебин у поселка по состоянию на 08.00 по местному времени (00.00 мск) составил 457 см (критерий неблагоприятного явления (НЯ) 460 см).

В результате руслоформирующих работ был нарушен естественный режим реки, в следствие этого при уровне, не достигшем критерия НЯ, отмечается размыв береговой насыпи, затопление автобазы и частного сектора вблизи реки. Подъем уровня продолжится. 26 мая в 20 часов (12.00 мск – ред.) ожидается уровень 465-475 см, в пределах критерия НЯ отметили в пресс-службе

В ведомстве попросили жителей следить за детьми и по возможности не выезжать на личном транспорте.